МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупногабаритному транспорту пожарной охраны и аварийно-спасательных служб предоставляется право на движение по автодорогам без спецразрешения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин разрешил иностранным страховщикам создавать филиалы в России

Он предусматривает "право движения по автомобильным дорогам для транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, без специальных разрешений".

Авторы инициативы поясняли, что, согласно действующему законодательству, движение по автодорогам крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства допускается при наличии специального разрешения.

В пояснительной записке к закону отмечалось, что при чрезвычайной ситуации выдача спецразрешений в кратчайшие сроки невозможна. Кроме того, освобождены от получения спецразрешения транспортные средства Вооруженных сил РФ, перевозящие вооружения, военную технику и военное имущество. Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Разработчики документа приводили в пример ситуацию в Ахтубинске Астраханской области, где в тушении крупного пожара в 2018 году были задействованы 13 единиц спецтехники, а противопожарные подразделения позже оштрафовали за проезд крупногабаритного транспорта на суммы до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, Путин подписал законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус".

Документы направлены на развитие "Сириуса", в том числе они будут способствовать созданию единого инновационного архитектурно-градостроительного облика федеральной территории.

В частности, правительству РФ предоставляется право утверждать индивидуальную программу развития федеральной территории "Сириус" по согласованию с ее органами власти. При этом программа развития может включать в себя мероприятия в сфере содержания или развития существующих объектов инфраструктуры как на самой территории "Сириуса", так и за ее пределами. Также речь может идти о создании новых объектов инфраструктуры.

Закон о создании федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Территория имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта.

При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".

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