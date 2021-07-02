МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства и предоставляет ему с 1 сентября 2022 года право определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин упростил малому бизнесу условия работы в Арктике

Сейчас норма о квотировании выбросов действует для 12 городов, они определены в законе, а действие эксперимента ограниченно сроком до 31 декабря 2024 года.

Эксперимент стартовал 1 января 2020 года. Для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов — всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия. В свою очередь в отношении предприятий-загрязнителей Росприродназдор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов.

Предприятия-загрязнители обязаны будут соблюдать установленные квоты. В случае, если предприятие не может соблюсти их, оно должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом. Например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок.

Закон определяет, что к территориям эксперимента, дополнительно к уже перечисленным в законе 12 городам, правительство может отнести городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Правительство РФ вправе установить перечень таких городов, а также сроки и этапы проведения эксперимента по квотированию выброса в них. Правительство для своего перечня установит также целевые показатели снижения выбросов на таких территориях.

Сейчас для 12 городов при установлении квот необходимо ориентироваться на снижение к 2024 году не менее чем на 20% совокупного объема выбросов. Эксперимент действует в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.