МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в первом квартале 2021 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, — снижение на 0,7%, следует из сообщения ведомства.

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.

"Объем ВВП в I квартале 2021 года составил 26 770,9 миллиарда рублей. Физический объем ВВП сократился на 0,7% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 8,9%", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Росстат сообщает, что в составе ВВП по сравнению с первым кварталом прошлого года расходы на конечное потребление снизились на 1,9%, валовое накопление увеличилось на 8%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего снижения экспорта (-2,4%) по сравнению с импортом (-2,1%). При этом сокращение конечного потребления связано со снижением потребительских расходов домашних хозяйств (-2,8%) в условиях сохранения ограничительных мер, связанных с COVID-19. Рост интернет-торговли не смог оказать существенного влияния на динамику потребительских расходов, отмечает ведомство.

В структуре ВВП в первом квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года доля расходов на конечное потребление сократилась с 77,3% до 75,8%, валового накопления основного капитала — с 15,4% до 14,9%. При этом доля изменения запасов материальных оборотных средств увеличилась с 0,2% до 1,8%, доля чистого экспорта товаров и услуг – с 7,1% до 7,5%.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале произошел спад на 7,8% год к году, в третьем и четвертом кварталах снижение замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно. В целом за 2020 год снижение составило 3%. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2021 год пока составляет 2,9%, но министерство планирует его повысить.