МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ущерб экономике России от новой коронавирусной инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 триллион рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости. Риелтор предупредила, кому нельзя сдавать квартиру

"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней",- говорится в документе.

Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 миллиардов рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 — 108 миллиардов рублей, уточняется в докладе.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей, поясняется в документе.

"Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное. Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей", — отмечается в докладе.