МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Почти половина российских мужчин зарабатывает заметно больше своих жен – их доходы превышают заработки прекрасной половины более чем на треть, выяснили аналитики Россельхозбанка. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Найден способ добиться высоких зарплат в России

Исследование проводилось в начале июня, в нем приняло участие около 1 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет во всех регионах страны.

"Что касается заработка, то, по словам 46% участников опроса, в их семьях уровень дохода между супругами отличается более чем на треть. Примерно одинаково с мужем/женой зарабатывают 38% респондентов", — выяснили авторы исследования.

При этом более половины участников опроса (52%) не имеют семейных накоплений на непредвиденный случай. Общая финансовая "подушка безопасности" есть у 40% респондентов, а в семьях 7,4% опрошенных россиян каждый из супругов имеет свои сбережения на случай непредвиденных трат.

"С ростом финансовой грамотности в обществе все больше людей начинают осознавать необходимость управления финансами. Грамотное ведение семейного бюджета, какой бы моделью ни пользовались супруги, позволяет сделать семейную жизнь более комфортной, предсказуемой и обезопасить членов семьи от непредвиденных финансовых трудностей", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.