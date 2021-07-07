МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте Кремля. Мишустин обозначил новые цели по вакцинации населения

"Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты", — говорится в перечне поручений.

Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.