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Путин поручил до первого августа реализовать меры по выплатам на детей
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте Кремля... ПРАЙМ, 07.07.2021
выплаты, дети, владимир путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты", — говорится в перечне поручений.
Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.