МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 42 /2282/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 757-П от 20.04.2021 "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63880 от 15.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5637-У от 26.11.2020 "О порядке и сроках согласования Банком России избрания /назначения/ лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", требованиям указанного Федерального закона" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63903 от 17.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5675-У от 12.04.2021 "О порядке открытия кредитными организациями /их филиалами/ дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63864 от 11.06.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5676-У от 12.04.2021 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63865 от 11.06.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— приказ № ОД-1333 от 1.07.2021 "О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472";

— приказ № ОД-1347 от 2.07.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-692";

— приказ № ОД-1348 от 2.07.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 мая 2021 года № ОД-983";

— приказ № ОД-1349 от 2.07.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1351 от 2.07.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 июня 2021 года № ОД-1268";

— приказ № ОД-1367 от 5.07.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 мая 2021 года № ОД-979";

— приказ № ОД-1376 от 5.07.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-1386 от 6.07.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 июня 2021 года № ОД-1268";

— положение о Комитете финансового надзора Банка России от 29.06.2021 № КФН-2021;

— решение Совета директоров Банка России "Об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Положением Банка России от 10 января 2020 года № 710-П";

— информационное письмо № ИН-06-59/44 от 29.06.2021 "О реструктуризации кредитов /займов/ физическим лицам и субъектам МСП";

— информационное письмо № ИН-014-12/46 от 02.07.2021 "О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.06.2021 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков АО "АКТИВ БАНК"; сообщения об исключении ООО Борский комбанк, КБ "БРТ" /АО/, АО "Евразийский банк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.