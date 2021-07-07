МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али в Дубае, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Правительство Дубая подтвердило, что пожар вспыхнул на одном из судов, стоящих на якоре в порту Дубая Джебель-Али после взрыва одного из контейнеров, по предварительным данным, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы дубайского правительства в социальной сети Twitter.

"Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али. До настоящего момента пострадавшие в результате пожара не выявлены", — отмечается в сообщении медиаофиса.