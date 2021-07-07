2021-07-07T23:17:00+03:00
2021-07-07T23:45:07+03:00
2021-07-07T23:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210707/834140086.html
Сильный взрыв прогремел в порту Дубая
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али в Дубае, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Правительство Дубая подтвердило, что пожар вспыхнул... ПРАЙМ, 07.07.2021
взрыв, оаэ, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83414/00/834140083.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83414/00/834140083.jpg
https://1prime.ru/images/83414/00/834140080.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83414/00/834140080.jpg
https://1prime.ru/images/83414/00/834140077.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83414/00/834140077.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али в Дубае, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Правительство Дубая подтвердило, что пожар вспыхнул на одном из судов, стоящих на якоре в порту Дубая Джебель-Али после взрыва одного из контейнеров, по предварительным данным, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы дубайского правительства в социальной сети Twitter.
"Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али. До настоящего момента пострадавшие в результате пожара не выявлены", — отмечается в сообщении медиаофиса.