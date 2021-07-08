МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Больше половины отраслей российской экономики во многом зависят от государственных и корпоративных закупок, следовательно, контрактная система может быть использована в качестве одного из инструментов стимулирования экономического роста в РФ. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты России по итогам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок за 2020 год.

"Сопоставление объемов ВДС (валовой добавленной стоимости – ред.) с объемами государственных и корпоративных закупок в разрезе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг показало, что спрос, реализуемый через систему закупок составляет существенную долю совокупного спроса в 11 из 21 вида экономической деятельности", — говорится в документе. Forbes оценил состояние российских госслужащих

Это, по мнению аудиторов, "свидетельствует о высоком влиянии системы закупок на потенциальные возможности развития данных видов деятельности, а соответственно и структуру российской экономики". При этом закупки текущего года влияют и на рост отраслевого выпуска в последующем году.

"Полученные результаты косвенно подтверждают существенность влияния государственных и корпоративных закупок на развитие ряда отраслей, а, следовательно, планирование и осуществление закупок с высокой вероятностью оказывают влияние на величину мультипликатора бюджетных расходов и соответственно на темпы роста ВВП. Система закупок может быть использована в качестве одного из инструментов стимулирования экономического роста", — полагают авторы отчета.

Анализируя распределение государственных и корпоративных закупок по отраслям, СП обнаружила, что 85% стоимостного объема контрактов приходится на закупку финансовых и страховых услуг, промышленной продукции, строительных работ, а также закупку горнообрабатывающих производств.

В 2020 году объем контрактов и договоров, заключенных в результате государственных и корпоративных закупок, составил 28,8 триллиона рублей, что составляет 27% ВВП. В сам процесс было вовлечено более 100 тысяч заказчиков и 400 тысяч поставщиков.

При этом СП указала на высокую степень концентрации крупных поставщиков. "Объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе по результатам несостоявшихся закупок, в 2020 году составил 74,1%", — говорится в отчете. Реальная конкуренция, по данным аудиторов, присутствует только в небольших закупках — стоимостью до 10 миллионов рублей, участниками которых преимущественно являются средние и малые предприятия.