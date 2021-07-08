МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 25 июня по 2 июля снизились на 0,3% и составили 590,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Минфин отчитался по расходам бюджета на нацпроекты на 1 июля

"Объем международных резервов по состоянию на 2 июля составил 590,7 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 1,7 миллиарда долларов, или на 0,3%, под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.