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Депутат назвал главный "тормоз" экономики России
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Развитию российской экономики мешает тотальная коррупция, рассказал URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. «Редко можно... ПРАЙМ, 10.07.2021
коррупция, депутаты госдумы, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Развитию российской экономики мешает тотальная коррупция, рассказал URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
«Редко можно найти страну типа России, где коррупция становится тотальной и реально мешает экономике», — сказал Калашников. При этом он согласился, что такое явление, как коррупция, существует везде, но в разных масштабах.
«Да, воруют потихоньку везде, но так, что этого не видно на экономических показателях», — считает депутат.
По словам зампреда, есть проверенные способы борьбы с коррупцией. Примерами успешной борьбы депутат считает Южную Корею, Сингапур, Малайзию и другие страны.
«Мы почему-то не хотим учитывать этот опыт. Считаем, что он нам не подходит. И он нам, конечно, не подходит при такой системе коррупции», — заключил Калашников.
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