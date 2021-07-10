МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Развитию российской экономики мешает тотальная коррупция, рассказал URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Водителей предупредили о новой схеме автоподстав

«Редко можно найти страну типа России, где коррупция становится тотальной и реально мешает экономике», — сказал Калашников. При этом он согласился, что такое явление, как коррупция, существует везде, но в разных масштабах.

«Да, воруют потихоньку везде, но так, что этого не видно на экономических показателях», — считает депутат.

По словам зампреда, есть проверенные способы борьбы с коррупцией. Примерами успешной борьбы депутат считает Южную Корею, Сингапур, Малайзию и другие страны.

«Мы почему-то не хотим учитывать этот опыт. Считаем, что он нам не подходит. И он нам, конечно, не подходит при такой системе коррупции», — заключил Калашников.

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