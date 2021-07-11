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В Британии за сутки выявили более 31 тысячи случаев COVID-19
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Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 31 772, скончались 26 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Днем ранее число выявленных... ПРАЙМ, 11.07.2021
пандемия коронавируса, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 11 июл — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 31 772, скончались 26 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 32 367, скончались 34 человека.
С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 5 миллионов человек, скончались более 128 тысяч.
В стране одной дозой прививки вакцинированы 87,1% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 66,0% взрослого населения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля подтвердил, что все коронавирусные ограничения в стране будут сняты после 19 июля. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также перестанет быть обязательным.
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