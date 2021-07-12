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https://1prime.ru/state_regulation/20210712/834177076.html
В Госдуме рассказали об ответе России на продление санкций ЕС
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Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА Новости глава... ПРАЙМ, 12.07.2021
санкции против рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России.
"Уверен, что ответ России будет адекватным, но необязательно симметричным", — заявил Слуцкий.
Он также отметил, что к данному моменту ущерб от санкций и контрсанкций измеряется миллионами евро.
"Продление антироссийских санкций ЕС – инерция, которая дорого стоит самим европейским странам. Уже даже главы государств-локомотивов Евросоюза признают неэффективность рестрикций и призывают к диалогу с Россию. Однако, воз и ныне там", — добавил он.
Ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России