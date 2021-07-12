МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Кремль прокомментировал продление европейских санкций

Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России.

"Уверен, что ответ России будет адекватным, но необязательно симметричным", — заявил Слуцкий.

Он также отметил, что к данному моменту ущерб от санкций и контрсанкций измеряется миллионами евро.

"Продление антироссийских санкций ЕС – инерция, которая дорого стоит самим европейским странам. Уже даже главы государств-локомотивов Евросоюза признают неэффективность рестрикций и призывают к диалогу с Россию. Однако, воз и ныне там", — добавил он.

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