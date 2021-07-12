2021-07-12T16:13:26+03:00
2021-07-12T16:13:26+03:00
2021-07-12T16:13:26+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210712/834177721.html
Профицит торгового баланса в мае вырос в 2,7 раза
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в мае увеличилось в 2,7 раза в годовом выражении и составило 10,206 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При этом... ПРАЙМ, 12.07.2021
экономика рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в мае увеличилось в 2,7 раза в годовом выражении и составило 10,206 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в мае вырос в годовом выражении в 1,7 раза — до 34,816 миллиарда долларов, импорта — на 43%, до 24,61 миллиарда.