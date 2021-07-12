МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в мае увеличилось в 2,7 раза в годовом выражении и составило 10,206 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

При этом объем экспорта в мае вырос в годовом выражении в 1,7 раза — до 34,816 миллиарда долларов, импорта — на 43%, до 24,61 миллиарда.