ПАРИЖ, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на границах в отношении пассажиров, которые прибывают из стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

"Начиная с этой недели контроль на границах будет еще больше усилен для пребывающих из стран с высоким уровнем риска", — сказал Макрон в ходе своего обращения к нации в понедельник.

Он отметил, что пассажиры из этих стран, которые не прошли вакцинацию, должны оставаться на самоизоляции.

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