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Франция ужесточила ограничения, связанные с пандемией
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на границах в отношении пассажиров, которые прибывают из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. "Начиная с... ПРАЙМ, 12.07.2021
пандемия коронавируса, франция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на границах в отношении пассажиров, которые прибывают из стран со сложной эпидемиологической ситуацией.
"Начиная с этой недели контроль на границах будет еще больше усилен для пребывающих из стран с высоким уровнем риска", — сказал Макрон в ходе своего обращения к нации в понедельник.
Он отметил, что пассажиры из этих стран, которые не прошли вакцинацию, должны оставаться на самоизоляции.
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