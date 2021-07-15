МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Более 8 миллионов родителей в России на сегодняшний день оформили заявления на получение выплат на школьников через портал госуслуг, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Правительство выделит 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

В начале этой недели в министерстве рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.

"На сегодня более 8 миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 миллионов детей, это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена. Все эти сведения уже переданы в Пенсионный фонд на обработку", — сказал Шадаев в четверг на заседании правительства.

Министр добавил, что для тех, кто ранее не пользовался порталом госуслуг, открыта форма подачи заявления на сайте.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.