2021-07-15T13:19:00+03:00
2021-07-15T13:22:00+03:00
2021-07-15T13:19:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210715/834207600.html
Более восьми миллионов россиян оформили заявление на детские выплаты
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более 8 миллионов родителей в России на сегодняшний день оформили заявления на получение выплат на школьников через портал госуслуг, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В... ПРАЙМ, 15.07.2021
госуслуги, выплаты, дети, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83244/85/832448505.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83244/85/832448505.jpg
https://1prime.ru/images/83244/85/832448502.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83244/85/832448502.jpg
https://1prime.ru/images/83244/84/832448499.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83244/84/832448499.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210715/834206864.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Более 8 миллионов родителей в России на сегодняшний день оформили заявления на получение выплат на школьников через портал госуслуг, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В начале этой недели в министерстве рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.
"На сегодня более 8 миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 миллионов детей, это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена. Все эти сведения уже переданы в Пенсионный фонд на обработку", — сказал Шадаев в четверг на заседании правительства.
Министр добавил, что для тех, кто ранее не пользовался порталом госуслуг, открыта форма подачи заявления на сайте.
Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.