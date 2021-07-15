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https://1prime.ru/state_regulation/20210715/834211454.html
Генпрокуратура признала нежелательной работу в России "Проект Медиа"*
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Генпрокуратура по результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект... ПРАЙМ, 15.07.2021
генпрокуратура, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Генпрокуратура по результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
По оценке Генпрокуратуры, деятельность этой структуры угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Информация передана в Минюст, который далее должен будет внести НПО в соответствующий перечень.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России