МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Генпрокуратура по результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.

По оценке Генпрокуратуры, деятельность этой структуры угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Информация передана в Минюст, который далее должен будет внести НПО в соответствующий перечень.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России