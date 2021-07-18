БЕРЛИН, 18 июл — ПРАЙМ. Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия).

В результате наводнения многие предприятия в окрестностях города Хюкесваген оказались затоплены, при этом произошел разлив нефти и других веществ. В настоящее время эксперты собирают пробы воды и воздуха. Предполагается, что загрязненная вода могла попасть в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и совершать лодочные поездки.

В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе там началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших на данный момент превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.

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