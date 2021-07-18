2021-07-18T20:53:36+03:00
2021-07-18T20:53:36+03:00
2021-07-18T20:53:36+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210718/834232218.html
На западе Германии произошел разлив нефти
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия). В... ПРАЙМ, 18.07.2021
ввп германии, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
https://1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
https://1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 18 июл — ПРАЙМ. Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия).
В результате наводнения многие предприятия в окрестностях города Хюкесваген оказались затоплены, при этом произошел разлив нефти и других веществ. В настоящее время эксперты собирают пробы воды и воздуха. Предполагается, что загрязненная вода могла попасть в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и совершать лодочные поездки.
В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе там началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших на данный момент превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
Читайте также:
Движение поездов между ФРГ и Чехией остановлено из-за наводнения