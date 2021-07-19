МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Обязательная система QR-кодов в заведениях общепита отменяется в Москве, заведения теперь вправе сами решать, проверять ли на входе QR-коды, также с понедельника отменяется ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В отелях Подмосковья QR-коды все ещё нужны

Мэр ранее сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, что позволяет перепрофилировать на обычную работу часть коек, которые ранее отдали под коронавирус, также с понедельника отменяется ряд ограничительных мер.

В частности, с понедельника в Москве отменяется обязательная система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. В обязательном режиме система проработала с 28 июня. Посещать заведения общественного питания могли только привитые от COVID-19 посетители, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

С понедельника данная система носит рекомендательный характер — предприятия могут продолжить использовать ее по желанию и самостоятельно проверять коды у посетителей. Также для тех, кто захочет оформить себе QR-код, сохраняется такая возможность.

При этом организации, которые с понедельника продолжат работать уже без QR-кодов, могут работать в обычном режиме, в том числе ночью — с 23.00 до 6.00, но с обязательным соблюдением мер по защите от коронавируса: ношением средств защиты и соблюдением социальной дистанции. Власти Москвы пообещали регулярные проверки кафе на соблюдение COVID-мер

Помимо этого, возобновляется работа фуд-кортов, которые до этого работали только на вынос, и детских игровых комнат, которые не работали с 13 июня, а также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке.

При этом в столице сохраняется ряд ограничительных мер по коронавирусу. Закрытыми для посетителей остаются павильоны и помещения в зоопарках, при этом открытые территории и вольеры на улице посещать можно.

Также в силе остается требование о переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку", включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В это число не входят те, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Помимо этого, в силе сохраняется постановление главы Роспотребнадзора по столице Елены Андреевой об обязательной вакцинации в ряде сфер. В частности, привиться должны сотрудники сферы торговли, услуг, общественного питания; транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культуры и сотрудники организаций, работающих с детьми. Привиться нужно и занимающим должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальным служащим, работникам органов власти Москвы и подведомственных им организаций. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля у них должен был быть уже поставлен хотя бы первый компонент вакцины.

При этом, как подчеркнул мэр, ситуация с вирусом в столице остается сложной, и данные послабления не означают отмену санитарно- эпидемиологических требований: ношения масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и мер по дезинфекции помещений.

СМЯГЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ

Ограничения, введенные в Подмосковье в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, смягчаются с 19 июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Рестораны Москвы без веранд потеряли 60-85% выручки из-за QR-кодов

С 24 июня в Подмосковье приостанавливали проведение мероприятий в помещениях, если зрителей более 50, и на открытом воздухе, если зрителей более 500. С 28 июня приостановили и посещение детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков. Также с 28 июня посещение кафе и ресторанов Подмосковье было возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенный COVID-19 за последние полгода.

Как отметил губернатор, с 19 июля система QR-кодов в Подмосковье в заведениях общественного питания будет носить рекомендательный характер. При желании кафе и рестораны могут сохранить "безковидный" режим работы. В случае отмены системы QR-кодов термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательны.

Ограничения на количество участников на массовых мероприятиях в организациях культуры и образования в Подмосковье также отменяются. Обязательное предъявление QR-кода больше не требуется при посещении организаций общественного питания, детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, ночных клубов, дискотек, при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха.

Такое решение принято благодаря хорошим темпам вакцинации и соблюдением жителями санитарных мер — это позволило стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье, подчеркнул Воробьев.

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