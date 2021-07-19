МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, национальный оператор системы маркировки) в ближайшее время подпишут соглашение, на основании которого Росалкогольрегулирование получит доступ к государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ "Честный знак"), сообщили в ЦРПТ. В России выросло потребление водки

"Согласно тексту документа, организации будут взаимодействовать в сфере мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке и регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)", — говорится в сообщении.

Использование этилового спирта при выпуске парфюмерной продукции в РФ сегодня не отслеживается. За счет обмена данными между "Честным знаком" и ЕГАИС будет осуществляться контроль выпуска парфюмерной продукции, сравнение с объемом закупаемого сырья, а также выявляться случаи производства нелегальной продукции, что дополнительно ускорит обеление отрасли и повысит долю легальной, качественной и безопасной продукции.

"Инициатива создает дополнительные возможности на этапе производства выявлять компании нарушителей, которые производят контрафактную парфюмерию и алкоголь, а также снизить проверки добросовестного бизнеса", — подчеркнули в ЦРПТ.

Помимо этого, дополнительной интеграции системы маркировки с ЕГАИС потребует и пилотный проект по маркировке пива. "Таким образом, системы будут обогащать друг друга уникальными данными как о сырье, из которого производится продукция, так и о прослеживании каждой единицы уже готовой промаркированной продукции вплоть до магазина и до покупателя", — говорится в сообщении.