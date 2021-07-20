КАЛУГА, 20 июл — ПРАЙМ. Автокорпорация Stellantis планирует организовать на базе завода "ПСМА Рус" в Калуге экспортный хаб по поставкам машин и автокомпонентов в Европу, говорится в ее сообщении.

"Создание экспортного хаба на базе "ПСМА Рус" для поставок автомобилей и автокомпонентов в Европу", — отмечается в планах автокорпорации, представленных пресс-службой.

Таким образом, Stellantis намерен стать главным экспортером машин из РФ на рынок Евросоюза. "Уже в этом году 1000 автомобилей пошли на экспорт, в следующем году — 2000, и мы будем наращивать эти объемы. Наши амбиции… выйти на объем 30 тысяч автомобилей в год", — сказал гендиректор "ПСМА Рус" Рафаль Трошка.

Stellantis — транснациональная корпорация по производству автомобилей, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

"ПСМА Рус" – завод по производству автомобилей в Калуге, совместное предприятие автокорпорации Stellantis и Mitsubishi Motors Corporation. Предприятие производит автомобили брендов Peugeot, Citroen, Mitsubishi и Opel.