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Путин в среду проведет совещание с правительством
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Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Он проведет совещание с членами... ПРАЙМ, 21.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Он проведет совещание с членами правительства, будет ВКС. Сегодня достаточно объемное по содержанию совещание, с весьма и весьма актуальными темами – это пожары, ковид и цены. И, возможно, иные вопросы", — уточнил Песков.