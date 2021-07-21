МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Он проведет совещание с членами правительства, будет ВКС. Сегодня достаточно объемное по содержанию совещание, с весьма и весьма актуальными темами – это пожары, ковид и цены. И, возможно, иные вопросы", — уточнил Песков.