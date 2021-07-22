МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство России в четверг выделит регионам еще почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, всего в этом году на эти пособия заложено порядка 58 миллиардов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В России одобрено более десяти миллионов заявлений на детские выплаты

"По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", — сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он уточнил, что размер этого пособия зависит от конкретного субъекта РФ, он будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", — пообещал глава кабмина.