МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рост промпроизводства в России в июне замедлился до 10,4% в годовом выражении после майских 12,3%, в месячном выражении также отмечен рост — на 1,3%, сообщил в четверг Росстат. Росстат заявил о выполнении Россией сделки ОПЕК+ в июне на 93%

Как отмечается в документе, в первом полугодии рост промпроизводства составил 4,4% в годовом выражении, во втором квартале — рост на 10,1% после снижения на 0,9% в первом.

В июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем промышленность выросла на 1,3%, с исключением сезонного и календарного факторов — снижение на 0,4%. В публикации Росстат также уточнил данные по росту промпроизводства за май до 12,3% (прежняя оценка — рост на 11,8%).

Согласно данным Росстата, в июне добыча полезных ископаемых выросла на 13,8% после роста на 12,6% в годовом выражении в мае (рост во втором квартале — на 7,8% год к году, в первом полугодии — нулевая динамика). Обрабатывающая промышленность в июне 2021 года выросла на 7,7% в годовом выражении после роста на 12,1% месяцем ранее (рост во втором квартале — на 11,4% год к году, в первом полугодии — на 6,4% в годовом выражении).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в июне составил 8% после 8,1% в мае (во втором квартале — рост на 7,2% год к году, в первом полугодии — на 8,6% в годовом выражении). В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост ускорился до 32,3% после 27,4% в мае (рост во втором квартале — на 30,2%, в первом полугодии — на 21,9% год к году).

"Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что рост к июню 2019 года составил 2,3% (в мае 2021 года по уточненным данным индекс промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 3,3%, в апреле 2021 года – на 2,5%)", — отметил в комментарии Росстат.

Среди отраслей, которые показали значительный рост в годовом выражении: добыча прочих полезных ископаемых, включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и другое (57,4%); предоставление сервисных услуг в добывающем секторе (25,6%); добыча нефти и природного газа (12,8%); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (27,4%); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (9,2%); производство бумаги и бумажных изделий (11,9%) и другое. Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с июнем 2020 года: добыча металлических руд (снижение на 2,4%); производство табачных изделий (спад на 7,6%); производство электрооборудования (минус 1,4%).

По итогам 2020 года промпроизводство в России снизилось на 2,6% на фоне ограничений, действовавших в экономике в связи с коронавирусной инфекцией. По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост промпроизводства составит 3,6%.