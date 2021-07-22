МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам января-июня 2021 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата. Россия увеличила производство СПГ в первом полугодии

При этом, в июне 2021 года, относительно июня 2020 года производство золота в РФ увеличилось на 3,2%, а относительно предыдущего месяца — мая 2021 года — подпрыгнуло на 37,4%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.