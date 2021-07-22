Россия в первом полугодии снизила производство золота
Росстат: Россия по итогам января-июня 2021 года сократила производство золота
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам января-июня 2021 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом, в июне 2021 года, относительно июня 2020 года производство золота в РФ увеличилось на 3,2%, а относительно предыдущего месяца — мая 2021 года — подпрыгнуло на 37,4%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.