МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил комплекс реформ, направленных на повышение эффективности поддержки стран с низким уровнем доходов во время пандемии, сообщил МВФ. Бизнес-омбудсмен разделил опасения банков по регулированию экосистем

"Исполнительный совет МВФ 14 июля 2021 года одобрил реформу механизмов льготного кредитования для более эффективной поддержки стран с низкими доходами во время пандемии и восстановления после нее", — говорится в сообщении фонда.

МВФ сообщает, что ликвидировал жесткие ограничения на доступ к льготному финансированию наиболее бедных стран. "Эти реформы призваны обеспечить возможность гибкого реагирования фонда на потребности стран с низким уровнем дохода в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении. Фонд также продолжит предоставлять льготные ссуды под нулевую процентную ставку.