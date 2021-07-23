МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам с правительством и займется региональной проблематикой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько совещаний планируются и готовятся, планируется совещание по экономическим вопросам у президента, будет совещание с постоянными членами Совбеза, продолжит работу с главами регионов глава государства. Полноценная рабочая неделя, без каких-то крупных таких публичных мероприятий, прикладная, что называется, неделя", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах президента на следующую неделю.