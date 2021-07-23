МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в июле не изменился в добыче полезных ископаемых и вырос на 0,7% в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в июле 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых — 0,0%; обрабатывающих производствах — 0,7%", — говорится в сообщении.

В июле экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают благоприятной 11%, и удовлетворительной в добыче полезных ископаемых — 75%, в обрабатывающих производствах — 74% руководителей.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу оптимистов, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на три процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 16% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 25%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода, в добыче полезных ископаемых на девять процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 18 процентных пунктов.