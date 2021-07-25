МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 307 миллионов рублей на обеспечение надежного водоснабжения Севастополя, сообщила пресс-служба кабмина.

"На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства пойдут в том числе на установку оборудования, защиту скважин питьевой воды и на их соединение с сетью водоснабжения для обеспечения подачи воды в Севастополь.

Уточняется, что контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны.

Кроме того, правительство работает над решением проблемы подачи воды в Крыму, на крымские скважины было выделено 222 миллиона рублей. Кабмин предложил ряд изменений в список доходов плательщиков алиментов

"Ранее был утвержден план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова общей стоимостью 48 миллиардов рублей. В этот документ вошли мероприятия, связанные с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения, со строительством современной инженерной инфраструктуры — водозаборов, водоотводов и очистных сооружений", — добавляется в сообщении.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.