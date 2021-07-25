Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 307 миллионов рублей на водоснабжение Севастополя
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 307 миллионов рублей на обеспечение надежного водоснабжения Севастополя, сообщила пресс-служба кабмина.
"На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства пойдут в том числе на установку оборудования, защиту скважин питьевой воды и на их соединение с сетью водоснабжения для обеспечения подачи воды в Севастополь.
Уточняется, что контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны.
Кроме того, правительство работает над решением проблемы подачи воды в Крыму, на крымские скважины было выделено 222 миллиона рублей.
"Ранее был утвержден план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова общей стоимостью 48 миллиардов рублей. В этот документ вошли мероприятия, связанные с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения, со строительством современной инженерной инфраструктуры — водозаборов, водоотводов и очистных сооружений", — добавляется в сообщении.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
https://1prime.ru/state_regulation/20210725/834292273.html