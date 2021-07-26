МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае сократилась на 5,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,4%, сообщает Росстат.

В январе-мае 2021 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 9,466 триллиона рублей и по сравнению с январем-маем 2020 года он увеличился в 3 раза.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 38,9% с 44,3% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 27,8% организаций против 33,4% годом ранее. В строительстве убыточными в январе-мае оказались 31,6% компаний против 31,9% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 18,8% компаний против 26,7% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 22,1% против 22,4% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 31,7% против 36,7% в январе-мае 2020 года.