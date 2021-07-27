МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минстрой ответил на жалобу крупнейших дорожно-строительных компаний Владимиру Путину. Бизнесмены пожаловались, что недостатки в законах приводят к убыткам. Об этом сообщает РБК.

В обращении к президенту сказано, что компании с 2015 года потеряли 137 миллиардов рублей, а среди авторов значились "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга, "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко и "Автобан".

В ответе министерства на жалобу говорится, что регулирование строительной отрасли в России не требует никакого совершенствования.

"[Все указанные в обращении проблемы] могут быть решены в рамках действующих инструментов государственной системы ценообразования и сметного нормирования", — процитировало издание доклад Минстроя, который, в свою очередь, был представлен президенту России.

В документе указывается, что у преобладающей доли дорожно-строительных организаций с 2015 по 2020 годы рост чистой прибыли составил 19-125%. Поэтому, рассмотрев указанные в письме проблемы, министерство пришло к выводу, что оснований для изменения ценообразования и регулирования в этой отрасли нет.