МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву, проведет во вторник совещание по экономическим вопросам с правительством, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минфин хочет локализовать доходы по месту их фактического возникновения

"Сам глава государства вернулся в Москву, сегодня работает в Ново-Огареве. Наряду с внутренними встречами и совещаниями сегодня у него на середину дня очень важное совещание запланировано. Президент продолжает заниматься вопросами экономики страны, и будет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", — рассказал Песков.

По его словам, Путин пригласит на эту видеоконференцию от администрации президента — ее руководителя Антона Вайно и своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина, от правительства — вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу Минфина Антона Силуанова, а также главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Речь на совещании пойдет о текущей социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, Силуанов и Набиуллина ездили на встречу министров финансов и управляющих центробанками "двадцатки", об этом также пойдет речь.