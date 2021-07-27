ВОЛГОГРАД, 27 июл — ПРАЙМ. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.

По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области в последние пять недель отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, на 26 июля зарегистрировано 69 656 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 313 за последние сутки. Выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.

"Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты…, общественного питания…, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты…", — говорится в постановлении.

Также в перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, — работники санатарно-курортной сферы, туризма, доставщики еды и так далее. Отмечается, что прививки от коронавируса должны делать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций. Главный санитарный врач региона постановила привить к 30 августа первой дозой вакцины, а к 30 сентября — второй.

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