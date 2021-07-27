МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 689,5 миллиарда рублей за счет ожидаемых дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета в 2021 году, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Минфину России… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 689511576,5 тысячи рублей в пределах увеличения прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов федерального бюджета, учтенных в общем объеме доходов федерального бюджета на 2021 год, в связи с изменением правительством РФ прогноза социально-экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.