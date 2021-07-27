МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 129,1 пункта с пересмотренного показателя июня в 128,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 123,9 пункта с первоначального значения июня в 127,3 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в июле незначительно снизился — до 108,4 пункта с пересмотренного показателя июня в 108,5 пункта. Первоначально показатель за июнь составлял 107 пунктов.

Индекс экономических условий в июле при этом вырос до 160,3 пункта с пересмотренного значения июня в 159,6 пункта (изначально показатель составлял 157,7 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.