ВАШИНГТОН, 27 июл — ПРАЙМ. Посол России в США Анатолий Антонов пригласил американские коммерческие компании принять участие в предстоящем 6-м Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в начале сентября.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

"Движущей силой по притяжению регионов России и США могут стать также крупные инвестпроекты. Сибирь и Дальний Восток — это не только богатые сырьевые ресурсы, но и серьезный человеческий капитал. В этой связи приглашаем руководство и коммерческие компании западных штатов к участию в 6-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2-4 сентября", — сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).

Глава российской дипмиссии в США также указал на огромный потенциал связей между двумя странами через пространство Тихого океана. "Их преимущество в том, что они свободны от противоречий, исторически свойственных "атлантическому измерению". Тем более что Россия — третий по близости сосед США после Канады и Мексики", — отметил Антонов.