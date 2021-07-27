ГРОЗНЫЙ, 27 июл — ПРАЙМ. Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60% охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения", — сказал министр.

Сулейманов отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени.

"Сегодня мы достигли 60% охвата по вакцинации. Конечно, скажется это на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа — к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне", — заявил он.