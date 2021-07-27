БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Латинской Америки и стран Карибского бассейна до 5,8% в текущем году по сравнению с данными апреля, следует из июльского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

По сравнению с апрелем прогноз улучшен на 1,2 п.п. Также немного улучшены ожидания в отношении 2022 года – рост ВВП составит 3,2% (на 0,1 п.п. больше, чем в апреле).

Скорректированы прогнозы в отношении самой крупной экономики региона – Бразилии – она вырастет на 5,3%, а не на 3,7%, как планировалось в апреле. Рост ВВП Мексики составит 6,3%, а не 5%.