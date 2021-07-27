ЖЕНЕВА, 27 июл — ПРАЙМ. Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) не смогли прийти к консенсусу относительно предложения о временном отказе от патентов на вакцины против коронавируса, сообщил официальный представитель ВТО Кейт Роквелл по итогам заседания генерального совета организации. Власти ЕС начали разбирательство с Россией в ВТО

"Консенсус не был достигнут, обсуждение продолжится", — сказал Роквелл на брифинге во вторник.

По его словам, новый раунд обсуждений запланирован на начало сентября, переговоры на уровне генерального совета ВТО могут состояться в середине октября. Официальный представитель организации также отметил, что все члены ВТО согласились с необходимостью быстрого наращивания производства вакцин против COVID, но разошлись во мнениях относительно того, как лучше всего достичь этой цели.

Накануне заседания генсовета ВТО генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что переговоры, касающиеся соглашения об отказе от патентов на вакцины против коронавируса, продвигаются крайне медленно.

Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Дебаты в ВТО ранее были вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.

Оконджо-Ивеала говорила, что рассчитывает, что страны-участницы ВТО примут решение по вопросу отказа от патентов на вакцины от коронавируса к моменту проведения 12-й министерской конференции ВТО, которая состоится в конце ноября-начале декабря.