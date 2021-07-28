МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В Кремле считают, что помощникам президента США Джо Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ, завил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков высказался о будущем транзита российского газа через Украину

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.

По словам Пескова, Россия — крупнейшая, очень ответственная ядерная держава, с большим нефтегазовым сектором.

"Вместе с тем утверждать о том, что у России больше ничего нет, ну это в корне неверно. Наверное, помощникам стоило готовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектор в ВВП Российской Федерации в 2020 году составляла 15,2%, в 2017 году эта доля составляла 16,9% ", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что нефтегазовые доходы в бюджете РФ в 2010 году составляли 46%, а в 2020 году — 28%. По словам Пескова. если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах по РФ, такая информация была бы доложена Байдену, но этого не было сделано.

"Мы сожалеем в этой связи и надеемся, что все-таки ему будет более экспертная информация готовиться", — добавил Песков.

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