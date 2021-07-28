МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Производство плодов и ягод в России планомерно растет, и в 2027 году страна может достигнуть самообеспеченности по данной продукции, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Производство плодов и ягод в России ежегодно увеличивается. В прошлом году в организованном секторе был достигнут рекордный урожай на уровне 1,3 миллиона тонн. Благодаря позитивной динамике самообеспеченность этой продукцией планомерно растет — по итогам 2020 года она составила 41,2%. Достижение порогового значения Доктрины продбезопасности (60%) планируется в 2027 году", — говорится в сообщении.

Минсельхоз ожидает, что по базовому сценарию производство плодов и ягод к 2025 году увеличится до 2,2 миллиона тонн, при этом оптимистичный сценарий предусматривает достижение показателя в 2,6 миллиона тонн — в два раза больше по сравнению с 2020 годом.

"Необходимо отметить, что с учетом природно-климатических условий в России задача по достижению 100% самообеспеченности плодами не стоит. В настоящий момент основным приоритетом является строительство и модернизация плодохранилищ. Это позволит производителям увеличить срок хранения своей продукции и выпускать её на рынок в межсезонье при благоприятной конъюнктуре", — добавляет министерство.

Для этого, продолжается в сообщении, Минсельхоз реализует ряд механизмов поддержки в виде льготного кредитования (кредиты выдаются по ставке не более 5% годовых) и возмещения части капитальных затрат (в размере 20% от фактической стоимости), способствующие снижению сроков окупаемости инвестиционных проектов.

"Благодаря господдержке в последние годы не только увеличивается количество хранилищ, но и улучшаются качественные характеристики вновь введенных и модернизированных мощностей. Современные хранилища, оборудованные регулируемой газовой средой, позволяют сохранять качественные и вкусовые характеристики продукции на 6-9 месяцев", — - указывает ведомство.