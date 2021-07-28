МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их. Путин рассказал о ходе восстановления путей Транссиба

"Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать. да? А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет", — сказал он на совещании о подготовке к учебному году.

Путин подчеркнул, что для того, чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок — до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400-1500.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ответ пояснил, что речь шла о планах по ремонту на 2022 год, а в дальнейшем темпы предполагается ускорить. По его словам, такие темпы объясняются необходимостью сбора проектно-сметной документации.

"Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно", — заметил президент.

Путин также обратил внимание на то, что трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса.

"Это вы будете разговор вести не до 2026 года, а до 2056 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить ее. Давайте я дополнительные поручения еще сформулирую для строительного блока, для вице-премьера (Марата – ред.) Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом. Надо помочь регионам подготовить эти документы", — сказал глава государства.

По его словам, иначе поставленная задача решена не будет.

"И я вас прощу пересмотреть эти планы на 2022 год", — сказал Путин.

"Есть, Владимир Владимирович. Так и сделаем и доложим отдельно", — ответил министр.