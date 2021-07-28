МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор может запретить поставки картофеля из Азербайджана, если продолжит выявлять в нем карантинные объекты, говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор указывает, что в ходе переговоров с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана сообщил о выявлении двух партий картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом – бурой бактериальной гнилью.

"Российская сторона предупредила, что в случае обнаружений в дальнейшем карантинного объекта в отгружаемых в Россию партиях продукции будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана", — говорится в сообщении.

Служба попросила провести расследование для выяснения причин такого нарушения, а также усилить контроль за отправляемыми в РФ овощами.

"В соответствии с требованиями ЕАЭС поставки картофеля на территорию России возможны только из зон, мест, участков производства, свободных от указанного возбудителя. Поэтому поставлять продукцию с участков производства, на которых выявлена бурая бактериальная гниль, недопустимо", — подчеркивает Россельхознадзор.

Бурая бактериальная гниль картофеля – широко распространенное заболевание, преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%.