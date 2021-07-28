МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в июне 2021 года увеличился на 10,9% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года, рост показателя за первое полугодие текущего года составил 10,2% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

По сравнению с маем 2021 года оборот розничной торговли в июне текущего года увеличился на 0,6%. В денежном выражении показатель в июне составил 3,185 триллиона рублей, в январе-июне — 18,091 триллиона. В мае текущего года розничный оборот вырос на 27,2% в годовом выражении.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июне 2021 года увеличился на 4,3% к аналогичному месяцу прошлого года — до 1,503 триллиона рублей, а по сравнению с маем текущего года он показал рост на 0,9%. В январе-июне показатель повысился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,584 триллиона рублей.

В свою очередь, оборот непродовольственной розницы в июне вырос на 17,6% в годовом выражении — до 1,682 триллиона рублей, в месячном выражении он повысился на 0,4%. В январе-июне продажи непродовольственных товаров в розничной торговле выросли на 18,8% в годовом выражении и составили 9,506 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июне 2021 года составила 47,2% против 49,8% в июне 2020 года и 47,1% в мае текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в июне 52,8% против 50,2% годом ранее и 52,9% в мае.

Оборот розничной торговли в июне на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4%. В июне прошлого года эти доли составляли 95,7% и 4,3% соответственно, в мае текущего года — 95,8% и 4,2% соответственно.