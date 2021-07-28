МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Яйца в России с 20 по 26 июля продолжили дешеветь, кроме того, после 20 недель непрерывного роста снизились цены на подсолнечное масло, в свою очередь темп роста цен на гречку и сахар чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на мясо курицы — ускорился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,08%, в том числе в 23 регионах — на 0,1-0,9%, в шести — на 1-4,2%. В 29 субъектах цены на сахар не изменились, в 27 регионах они снизились на 0,1-2%. С 13 по 19 июля рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года — 3,15%. В России могут вырасти цены на яблоки

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период уменьшилось в цене на 0,07% против роста на 0,16% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,43%). В 28 регионах стоимость снизилась на 0,1-1,4%. "В 31 субъекте цены не изменились. В 26 субъектах цены выросли на 0,1-1,2%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,1%. В 35 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в шести — на 1-3,1%. В 17 субъектах цены не изменились, в 27 — снизились на 0,1-3,6%. С 13 по 19 июля цены на курятину выросли на 0,08%, с начала года они повысились на 15,4%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,2% (с 13 по 19 июля — на 0,33%, с начала года яйца уменьшились в цене на 8%). В 36 субъектах цены снизились на 0,1-2%, в 11 — на 2,1-7,1%, в пяти регионах цены не изменились. "В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1%, в 13 субъектах — на 1,1-4,2%", — указывает Росстат.

Гречка с 20 по 26 июля выросла в цене на 0,35%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,38%, а с начала года цены поднялись на 10,31%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период — на 0,07%, рост с начала года — на 3,64%), черный хлеб — на 0,2% (за предыдущий период — на 0,03%, с начала года — на 3,83%), макаронные изделия — на 0,34% (против 0,21%, с начала года цены выросли на 4,82%).

Вермишель выросла в цене на 0,39% (за предыдущий период — на 0,07%, рост с начала года — на 4,55%). Цены на белый хлеб повысились на 0,16% (неделей ранее — на 0,17%, рост с начала года — на 3,33%). Цены на рис повысились на 0,31% (неделей ранее они снизились на 0,04%, с начала года — выросли на 2%), на пшено — уменьшились на 0,2% (за предыдущий период — выросли на 0,02%, с начала года — уменьшились на 2,63%).

"Картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры в России с 20 по 26 июля продолжили дешеветь, а свежая белокочанная капуста и яблоки вновь подорожали", — следует из данных ведомства.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,8%. В частности, картофель подешевел на 7,55%, лук — на 1,86%, морковь — на 8,39%, огурцы — на 5,41%, помидоры — на 4,29%. При этом цены на капусту выросли на 0,23%, на яблоки — на 0,1%.

С начала года к 26 июля картофель в России подорожал на 56,43%, капуста — на 93,59%, лук — на 29,28%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,2 раза (на 122,02%), яблоки — на 8,68%, огурцы подешевели на 45,93%, помидоры — на 31,79%.

За предыдущий период, с 13 по 19 июля, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 2,36%, яблоки — на 0,41%. Морковь тогда подешевела на 3,79%, картофель — на 6,21%, лук — на 2,43%, огурцы — на 5,41%, томаты — на 5,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 2,1%.

С 20 по 26 июля в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 0,7%), вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), жирный творог, печенье (на 0,4%), свинину, полукопченую и варено-копченую колбасу, сычужные сыры, черный чай (на 0,3%).

Цены на говядину, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 0,2%, овощные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, соль, мороженую рыбу, сливочное масло и маргарин — на 0,1%. Стоимость баранины снизилась на 0,1%.