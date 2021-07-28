МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы выросли во втором квартале 2021 года в годовом выражении на 6,8% после снижения на 3,7% в первом, по итогам полугодия выросли на 1,7%, говорится в докладе Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 6,8%", — говорится в документе.

В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале 2021 года. В соответствии с новой оценкой, спад реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам первых трёх месяцев текущего года составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).

Скорректированы также данные по снижению показателя по итогам прошлого года, а также квартальные данные за 2020 год. Реальные располагаемы доходы россиян в 2020 году показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9% (прежняя оценка — 1,3%). Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала — спад на 7,1% (против 7,5% в прошлой версии). В третьем квартале падение реальных располагаемых доходов россиян замедлилось до 4,7% (против 5%), в четвертом — до 1,2% (прежняя оценка — 0,9%). По итогам года реальные доходы россиян снизились на 2,8% (против снижения на 3%).

Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в 2021 году на уровне 3%.