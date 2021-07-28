МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на 26 июля замедлилась до 6,49% в годовом выражении с 6,5% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 19 июля в годовом выражении составила 6,5%.

Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе с 20 по 26 июля инфляция оказалась нулевой, с начала года потребительские цены выросли на 4,59%.

"Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг. Динамика цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции в целом сохраняется стабильной", — отмечается в обзоре Минэкономразвития.

Из документа следует, что овощи и фрукты в России с начала июля подешевели на 7,03%. На неделе с 29 июня по 5 июля цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,39%, в период с 6 по 12 июля — на 1,34%, с 13 по 19 июля — на 2,1%, с 20 по 26 июля — на 2,78%. При этом с начала года по 26 июля цены на плодоовощную продукцию выросли на 7,6%.

Продовольственная инфляция в целом на 26 июля составила 7,48% в годовом выражении (без учета плодоовощной продукции — 7,76%; рост цен на плодоовощную продукцию оценивается в 5,54% год к году).

Годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров на 26 июля составила 7,75%; бензин на ту же дату подорожал на 5,98% год к году.