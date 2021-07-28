ВАШИНГТОН, 28 июл — ПРАЙМ. Инфляция в США останется на повышенном уровне на протяжении месяцев, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Инфляция заметно увеличилась и, вероятно, останется на повышенном уровне в предстоящие месяцы, прежде чем станет более умеренной по мере того, как экономика продолжает открываться, а денежные затраты восстанавливаются", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

"Если мы увидим, что инфляция в долгосрочной перспективе объективно и активно выходит за рамки, соответствующие нашей цели, мы готовы изменить позицию по нашей политике", — добавил глава американского центробанка, заверив, что в долгосрочной перспективе ожидания по инфляции "находятся прочно в рамках 2%".