МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Росрыболовство проверит сообщения о массовой гибели рыбы в некоторых регионах России от аномальной жары. Пройдут проверки по всем сообщениям о фактах замора от населения, сообщил "Прайм" источник в ведомстве. Самая дешевая рыба в России может подорожать

Информация об этом появилась в социальных сетях — случаи замора рыбы зафиксированы в Башкирии, Самарской и Ростовской областях, на Сахалине и некоторых других регионах. Наиболее тяжелая ситуация в бассейне реки Волга. Практически во всех приволжских регионах зафиксированы факты гибели рыбы. В пресс-службе администрации Тольятти связали эти факты с ростом сине-зеленых водорослей.

При этом чиновники региональных администраций и Минприроды отрицают факты внешнего промышленного воздействия в каждом отдельном случае. Среди причин массового мора региональные власти называют нехватку кислорода и аномальную жару.

В ведомстве не исключают, что по конкретным фактам массовой гибели рыбы и отдельным действиям чиновников могут быть выданы протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, что водоросли были признаны основной причиной массовой гибели представителей флоры в Авачинской бухте на Камчатке в 2020 году. В последние годы так называемые "природные" факторы гибели рыбы — водоросли, температурный режим, ультрафиолет и другие — все чаще признаются основными при случаях массового замора.