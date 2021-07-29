МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июле в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 3,8% с 2,3% в июне, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Согласно данным статбюро, выше инфляция была только в 1993 году, когда в декабре она достигла 4,3%.

В месячном выражении рост потребительских цен ускорился до 0,9% с 0,4% в июне.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали инфляцию в годовом выражении на уровне 3,3%, в месячном — 0,5%.